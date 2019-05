Listing op Amazon en video tonen onaangekondigde Moto Z4-smartphone

Een listing op Amazon en een video van een Amazon-klant tonen de Moto Z4, een onaangekongide smartphone van Lenovo-merk Motorola. Het toestel heeft een Snapdragon 675-soc van Qualcomm en een enkele 48-megapixelcamera achterop.

De listing van Amazon is verdwenen, maar is nog wel zichtbaar in het Web Archive. Daaruit blijkt dat het gaat om een telefoon met oledscherm van rond 100 vierkante centimeter, met een afmeting van rond 14,7x6,8cm. Het scherm heeft een diagonaal van 6,4" en een resolutie van 2340x1080 pixels, voorzien van een kleine inkeping bovenin voor de frontcamera met een maximale resolutie van 25 megapixels.

De telefoon heeft een enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant, vermoedelijk de Sony IMX586 die dit voorjaar op veel telefoons zit. Dat is een 1/2"-sensor met pixels van 0,6 micron groot. De software maakt daar 12-megapixelplaatjes van, waarbij de software kleurinformatie uit vier pixels combineert. De soc is een Snapdragon 675 met Adreno 608-gpu. Dat valt op, omdat die soc volgens Qualcomm zelf een Adreno 612 heeft. Er is op de site van Qualcomm geen vermelding te vinden van de Adreno 608.

De nieuwe Moto-smartphone heeft de speaker bovenop zitten, en onderaan zijn de usb-c-poort en 3,5mm-jack te vinden. Die was eerder ook al te zien op renders van EvLeaks. Achterop zit ook de aansluiting voor de Moto Mods, maar de video van YouTube-gebruiker JetFire007 laat zien dat er een gat zichtbaar is tussen de rand van de behuizing en de rand van de mods. Lenovo heeft de Z4 nog niet aangekondigd. Amazon verkocht de Amerikaanse versie van de telefoon voor 500 dollar.