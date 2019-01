Renders Motorola Z4 Play laten aansluiting voor Moto Mods zien

Er zijn renders verschenen van wat de Motorola Z4 Play-smartphone zou worden. De Z4 Play lijkt dezelfde aansluiting voor Moto Mods te hebben als bij de vorige drie generaties. Lenovo had beloofd de techniek minimaal drie generaties lang te ondersteunen.

Daarmee lijkt het erop dat Moto Mods in elk geval nog een generatie meegaan, zo blijkt uit de zestienpinsaansluiting op de achterkant van het toestel. De renders komen van OnLeaks, die ze gepubliceerd heeft op CompareRaja. OnLeaks baseert zich vaak op cad-tekeningen van telefoons, waardoor de gegevens en afbeeldingen altijd op zijn minst ongeveer kloppen.

De Z4 Play heeft volgens de afbeeldingen een inkeping in het scherm met een kleine uitsparing voor de frontcamera, vergelijkbaar met de Essential Phone en recentelijk de Huawei P Smart 2019. Er is geen vingerafdrukscanner op de behuizing te zien, dus die zit vermoedelijk achter het scherm. De informatie vermeldt daar niets over.

OnLeaks meldt dat de telefoon rond 158x75mm groot zal zijn, ongeveer het formaat van eerdere Z Play-telefoons. De Z3 Play is 157x76mm groot. De diagonaal van het scherm van de nieuwe smartphone zou rond de 6,2" zitten. Aan de onderkant zitten de 3,5mm-jack en usb-poort, terwijl de speakergrill aan de bovenkant te vinden is. Lenovo heeft nog niets gezegd over de Moto Z4 Play. Eerder Z Play-modellen kwamen rond het begin van de zomer uit. De eerste Z Play verscheen in 2016.