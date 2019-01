Red plaatst teaser van 3d-filmcamera voor Hydrogen One-smartphone

Red heeft een teaser geplaatst van de Lithium, een 3d-camera voor filmsets die gebruikmaakt van de Hydrogen One-smartphone. Het is een van de eerste add-ons voor de smartphone waar de camerafabrikant informatie van vrijgeeft.

De 3d-camera voor de Hydrogen One-smartphone zal Lithium heten, zegt Red. Een woordvoerder zegt tegen Engadget dat de rig in deze prototypefase zonder accu ongeveer drie kilo weegt, wat een stuk minder is dan de 3d-camerasystemen die nu op filmsets in gebruik zijn. Het is onbekend of de kwaliteit vergelijkbaar zal zijn.

Dankzij het 3d-beeld van de smartphone zouden mensen die filmen gelijk kunnen kijken of het 3d-effect is zoals zij beogen, zodat ze niet eerst naar een monitor zouden hoeven lopen om daar het geschoten materiaal te bekijken.

Andere specs zijn nog niet bekend, maar Red zou de Lithium dit jaar willen uitbrengen. De Red Hydrogen One-smartphone heeft een aansluiting op de achterkant om add-ons toe te voegen. Er zijn nog geen add-ons voor de smartphone uitgekomen. Het toestel kwam vorig najaar uit in de Verenigde Staten voor 1295 dollar. Hij is nog niet uitgekomen in de Benelux.