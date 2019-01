Toyota voorziet autonome auto van compactere computer voor meer kofferbakinhoud

Het Toyota Research Institute heeft een nieuwe iteratie van zijn autonoom rijdende conceptvoertuig onthuld. De TRI-P4 is onder andere voorzien van een compacte, verticaal geplaatste computer in de kofferbak.

De verticale plaatsing en het plattere ontwerp, zorgen er onder andere voor dat er meer ruimte voor bagage in de kofferbak is. De computerbox kan plat worden gelegd om de onderdelen bereikbaar te maken. Volgens Toyota is de computer van de Platform 4 TRI-testauto krachtiger dan de vorig jaar getoonde Platform 3-variant, zonder dat de fabrikant overigens details over het computersysteem geeft. Bij de TRI-P3 nam de computerbox, net als bij veel andere autonome auto's, nog een groot deel van de kofferruimte in.

De TRI-P4 (links) en de P3

De computer betrekt nu zijn stroom van de hybride accu van het voertuig. Bij het model van vorig jaar verkreeg het systeem nog elektriciteit van een eigen 12V-accu. Die dient nu als back-up. De TRI-P4 heeft verder twee additionele camera's aan weerszijden en twee nieuwe beeldsensoren met hdr-ondersteuning aan de voor- en achterkant. De lidar bestaat nog steeds uit acht scanmodules: vier op het dak en vier aan elke kant van het voertuig. De modules op het dak steken nu minder hoog uit.

De testauto is gebaseerd op een Lexus LS 500h. Toyota toont de TRI-P4 op de CES in Las Vegas, die volgende week plaatsvindt. Autofabrikanten werken aan prototypes van autonoom rijdende voertuigen in aanloop naar de commerciŰle verkrijgbaarheid ervan. Toyota gebruikt het voertuig om zijn twee systemen voor autonoom rijden te testen: Guardian, waarbij de menselijke bestuurder nog centraal staat, en Chauffeur, voor volledig autonoom rijden. Wanneer Toyota van plan is autonoom rijdende voertuigen commercieel aan te bieden, is niet bekend.