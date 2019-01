Samsung maakt 49"-hdr-monitor met resolutie van 5120x1440 pixels en 120Hz-paneel

Samsung introduceert een nieuwe, gebogen 49"-monitor. De CRG9 heeft een resolutie van 5120x1440 pixels, heeft een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteunt FreeSync 2. Er is hdr10-ondersteuning en de maximale helderheid bedraagt 1000cd/m.

Ten opzichte van eerdere 49"-monitoren is de piekhelderheid een stuk hoger; Samsung noemt 1000cd/m. Het gaat daarbij om de maximale helderheid op een klein oppervlak, voor hdr-weergave. Ook is de verversingssnelheid met 120Hz hoger dan bij eerdere modellen. De monitor ondersteunt AMD's FreeSync 2, maar binnen welk bereik is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de monitor een hdmi 2.1-aansluiting heeft.

De 49"-monitor is ongeveer net zo groot als twee 27"-monitoren naast elkaar. De resolutie komt ook overeen met twee keer 2560x1440 pixels. Samsung heeft de eerste details van zijn 49CRG9-monitor online gezet.

Welk paneeltype het scherm heeft, vermeldt Samsung niet. Bij eerdere modellen gebruikte de fabrikant va-panelen. Over het paneel zit een quantumdotlaag en de monitor heeft een kromming van 1800R. Dat komt overeen met een cirkel met een straal van 1,8 meter.

Samsung komt ook met de UR59C, een 32"-monitor met een 4k-resolutie en een contrastverhouding van 2500:1. Dit scherm heeft een reguliere 16:9-verhouding, maar is ook gebogen, met een kromming van 1500R.

Verder toont Samsung de Space Monitor, in uitvoeringen van 27" en 32". Het gaat om schermen met een voet en met een arm die zo is gemaakt dat het scherm plat tegen de muur kan worden geplaatst. De kleine versie heeft een 1440p-resolutie en de grote variant is een 4k-model.

Wanneer de nieuwe monitoren te koop zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. Op de CES-beurs, die volgende week plaatsvindt in Las Vegas, zal de fabrikant de schermen tonen.