LG introduceert 49"-monitor met 32:9-verhouding en 38"-gamemonitor

LG kondigt twee nieuwe monitoren aan die het bedrijf op de CES-beurs in januari zal tonen. Het gaat om een ultrabreedbeeldmonitor met een beelddiagonaal van 49" en een 32:9- beeldverhouding. De fabrikant komt ook met een 38"-monitor met 3840x1600 pixels.

De 49WL95C is een 49"-monitor die voor diverse taken is bedoeld en over een gebogen ips-paneel beschikt. De resolutie is 5120x1440 pixels, waarmee de ppi uitkomt op 108. De monitor ondersteunt picture-in-picture, wat betekent dat hij content uit verschillende bronnen naast elkaar kan weergeven. Het paneel kan 99 procent van de srgb-kleurruimte weergeven en ondersteunt hdr10, ook al gaat de maximale helderheid niet verder dan 350cd/m². Daarmee komt de monitor in ieder geval niet in aanmerking voor certificatie met de DisplayHDR-standaard van VESA; daarvoor moet een monitor minimaal een helderheid van 400cd/m² halen.

LG komt ook met de sterk op gamen gerichte 38GL950G. Deze monitor heeft een 21:9-beeldverhouding en een gebogen paneel dat door LG wordt aangeduid met 'nano-ips'. De monitor kan 98 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven, heeft een resolutie van 3840x1600 pixels, ondersteunt Nvidia's G-Sync en heeft een verversingssnelheid van 144Hz. Gebruikers kunnen kiezen uit zes verschillende sfeerinstellingen, te regelen aan de achterkant van de monitor. Dit kan volgens LG onder andere helpen om oogvermoeidheid te beperken. Hdr-ondersteuning lijkt bij deze monitor te ontbreken.

De Zuid-Koreaanse fabrikant gaat beide schermen tonen op de CES in Las Vegas, die van 8 tot 11 januari wordt gehouden. Dan maakt LG vermoedelijk ook meer specificaties en de prijzen bekend.