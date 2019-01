LG introduceert 27"-wqhd-monitor met G-Sync en 160Hz-verversingssnelheid

LG heeft de 27GL850G ge´ntroduceerd. Deze gamemonitor heeft een beelddiagonaal van 27" en een resolutie van 2560x1440 pixels. Verder gaat het om een ips-paneel met een maximale verversingssnelheid van 160Hz.

De LG 27GL850G beschikt over een paneel dat de fabrikant aanduidt met 'nano-ips'. Standaard staat het scherm ingesteld op een verversingssnelheid van 144Hz, maar dat kan worden overgeklokt tot 160Hz. Het scherm ondersteunt Nvidia's G-Sync in een bereik dat gaat van 30 tot 160Hz. De statische contrastverhouding bedraagt 1000:1.

Gebruikers kunnen de monitor in hoogte verstellen, maar ook kantelen en draaien. Het scherm kan ook van de voet worden losgemaakt en via een beugel met VESA-standaard aan de muur worden bevestigd. Aan de achterkant is niet alleen de kenmerkende cirkelvormige verlichting te vinden, maar ook drie usb 3.0-aansluitingen, aangevuld met aansluitingen voor displayport, hdmi en een externe voeding.

LG heeft nog geen informatie bekendgemaakt over de helderheid, de kleurruimte, de reactietijd en of bijvoorbeeld hdr wordt ondersteund. Ook is nog onbekend hoe hoog de prijs wordt. Op de aankomende CES-beurs zal LG meer gegevens bekendmaken.