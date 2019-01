Nvidia ondersteunt vanaf 15 januari Adaptive Sync - update

Nvidia heeft tijdens zijn persconferentie tijdens CES bekend gemaakt adaptive sync van de VESA te ondersteunen. Dat is dezelfde techniek die bij concurrent AMD FreeSync heet. De fabrikant heeft twaalf monitoren gecertificeerd, maar bij niet-gecertificeerde FreeSync-schermen kan de optie ook ingeschakeld worden.

Nvidia heeft vierhonderd beeldschermen getest en twaalf daarvan bestempelt de fabrikant als 'G-Sync Compatible'. De twaalf schermen worden in de onderstaande afbeelding genoemd. Nvidia is nog ongeveer honderdvijftig andere schermen aan het testen, waarvan het goedgekeurde deel ook het G-Sync Compatible-label zal krijgen.

Een snelle blik op de Pricewatch leert dat de bovenstaande G-Sync Compatible-schermen, gamingmonitors zijn met tn-panelen. Ze hebben allemaal groot Freesync-bereik, bijvoorbeeld van 40 tot 144Hz, of 48 tot 240Hz. De goedkopere schermen met FreeSync-ondersteuning hebben vaak een kleiner bereik, bijvoorbeeld van 40 tot 60Hz. Bij schermen die wel over FreeSync beschikken, maar niet door Nvidia gecerticeerd zijn is adaptive sync ook in te schakelen, maar staat het standaard uit, blijkt uit een blogpost van Nvidia.

Nvidia's eigen G-Sync-techniek vereist behalve de certificering van Nvidia ook aparte hardware in het scherm, wat de G-Sync-monitoren een stuk duurder maakt dan FreeSync-schermen, die de open standaard van de vesa ondersteunen. De schermen die een aparte G-Sync-module hebben, bestempelt Nvidia vanaf nu als 'G-Sync Ultimate'. Behalve AMD en nu ook Nvidia is Intel ook van plan om adaptive sync te ondersteunen.

De Nvidia-driver die adaptive sync-ondersteuning op Nvidia-hardware biedt is vanaf 15 januari te downloaden en werkt op videokaarten uit de 10- en 20-serie.

Update, 9:19: Adaptive sync is ook te gebruiken op FreeSync-schermen die niet gecertificeerd zijn, het artikel is daarop aangepast.