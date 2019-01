HP brengt in juli gamelaptop met 240Hz-scherm uit en presenteert 65"-monitor

HP kondigt op de CES een gamelaptop aan die is voorzien van een 15,6"-scherm met een verversingssnelheid van 240Hz en een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook presenteert de fabrikant de Omen X Emperium 65, een zogenaamd Big Format Gaming Display.

De HP Omen 15 met 240Hz-scherm komt in juli uit. Welk paneeltype er gebruikt wordt, maakt de fabrikant niet bekend. Wel noemt HP een responstijd van 4ms. In februari komen er al varianten van de laptop met een full hd 144Hz-paneel of een 4k-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz.

HP stopt een Core i7-8750H-processor in de laptop en combineert die met Nvidia Max-Q-gpu's van de 'volgende generatie'. Het gaat om de RTX-videokaarten voor laptops die Nvidia maandag zal aankondigen. Ook krijgen de laptops ondersteuning voor Wi-Fi 6, dat is de nieuwe naam die de Wi-Fi geeft aan de IEEE 802.11ax-standaard.

Volgens HP is de Omen 15-laptop eenvoudig uit te breiden. Aan de onderkant zit een paneel dat losgemaakt kan worden en toegang geeft tot de harde schijf, ssd en het geheugen. In de VS krijgt de HP Omen 15 met 240Hz-scherm in juli een prijs vanaf 1629 dollar. De versie met 144Hz-paneel die in februari uitkomt heeft een prijs vanaf 1369 dollar.

Op de CES toont HP ook zijn HP Omen X Emperium 65, een 65"-monitor met ingebouwde soundbar. Het is een zogenaamd Big Format Gaming Display, een standaard die Nvidia heeft opgesteld voor grote 4k-monitoren. De Emperium heeft een verversingssnelheid van 144Hz, local dimming met 384 zones en G-Sync HDR-ondersteuning. De monitor voldoet aan de Vesa DisplayHDR 1000-standaard en heeft een responstijd van 4ms. Ook is een Nvidia Shield ingebouwd. Het scherm is in de VS vanaf februari te koop voor 4999 dollar.

HP komt ook met een nieuwe gamepc in zijn Omen-serie. De Obelisk is een grote behuizing met een raam aan de zijkant. De Obelisk kan geconfigureerd worden met cpu's tot aan de Core i9-9900K en gpu's tot aan de RTX 2080 Ti. Over de prijzen en de beschikbaarheid in de Benelux van de nieuwe producten heeft HP nog niets bekendgemaakt.