HP introduceert monitor, laptop en all-in-one met Sure View G3-privacyscherm

Op CES presenteert HP zijn derde generatie van Sure View. Een techniek die met een druk op een knop het scherm onleesbaar maakt voor kijkers die er niet recht voor zitten. HP voorziet een monitor, laptop en all-in-one van de techniek.

De EliteDisplay E243p is een 24"-monitor die voorzien van de derde generatie Sure View. HP gebruikt die techniek die ervoor zorgt dat het scherm voor pottenkijkers onleesbaar wordt al langer op Elitebook-laptops. Bij de vorige generatie zorgde Sure View ervoor dat het beeld er volledig wit uitzag als de kijkhoek meer dan 40 graden op het scherm is. Bij de derde generatie ziet het scherm er zwart uit als je er vanuit een hoek van 40 graden of meer kijkt en Sure View is ingeschakeld.

Ook bij de eerste generatie werd het scherm zwart, maar toen werkte het alleen met tn-panelen. Sinds Sure View G2 werkt de techniek ook op ips-panelen. HP meldt nu dat de derde generatie ook met 4k-resoluties overweg kan De derde generatie Sure View moet bovendien minder energie gebruiken dan de vorige, iets wat vooral van belang is voor de toepassing in laptops.

De EliteDisplay is bedoeld voor zakelijk gebruik en heeft een aluminium behuizing en een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm is over 150mm in hoogte verstelbaar, draaibaar en heeft linksonder een knop zitten om Sure View in te schakelen. HP maakt het nieuwe Sure View-scherm een optionele keuze voor zijn Elitebook x360 830 G5, dat is een 13,3"-convertible. Het paneel heeft een piekhelderheid van 1000cd/m2 volgens HP.

HP introduceert ook een all-in-one met Sure View-scherm, de HP EliteOne 800 AiO. De all-in-one heeft daarnaast een uitschuifbare camera bovenop het scherm, met infraroodcamera voor gezichtsherkenning. De voet moet er voor zorgen dat de pc in veel verschillende posities te gebruiken is. Over specificaties, prijzen en de leverbaarheid heeft HP nog niets bekend gemaakt.

Behalve de EliteDisplay presenteert HP tijdens de CES ook drie nieuwe schermen in de Pavilion-serie. De Pavilion 27 Quantum Dot Display is HP's dunste beeldscherm, met een dikte van 6,5mm. Het scherm, heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en ondersteuning voor hdr, maar HP maakt ook in dit geval niet bekend of het ook aan een bepaalde certificering voldoet. Het scherm kan via hdmi en displayport aangestuurd worden, maar ook via displayport over usb-c.

Het Pavilion 32-beeldscherm heeft ook een resolutie 2560x1440 pixels, maar heeft zoals de naam aangeeft een beelddiagonaal van 32". Het scherm kan aangesloten worden via hdmi, of usb-c. Tot slot presenteert HP de Pavilion 27 FHD, dat 27" groot is en een resolutie van 1920x1080 pixels heeft. Het scherm heeft een speakerbalk onderaan het scherm, dat van een Bang&Olufsen-logo is voorzien en krijgt net als de EliteOne 800 een uitschuifbare infraroodcamera mee. Meer details zoals prijzen en verdere specificaties heeft HP nog niet bekend gemaakt.