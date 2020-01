HP introduceert twee usb-c-monitoren en een 32"-all-in-one met RTX 2080

HP heeft tijdens de CES een 32"-aio-computer met 4k-scherm aangekondigd. Het product kheeft maximaal een Nvidia RTX 2080. Het bedrijf komt daarnaast met twee monitoren met usb-c-aansluiting en geïntegreerde webcam.

De Envy 32 All-in-One beschikt volgens HP over een ips-monitor met beelddiagonaal van 32". Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en kan tot 98 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Het display haalt een helderheid van 600 cd/m² en heeft een DisplayHDR 600-certificering. De aio komt in verschillende configuraties met maximaal een Intel Core i7-9700-cpu en een RTX 2080-gpu. De computer is onderdeel van het RTX Studio-programma met aparte drivers voor creatieve workloads en is dus niet bedoeld voor gamers. De aio wordt maximaal geleverd met 32GB aan ddr4-geheugen en een m2-ssd van 1TB.

De HP Envy 32 AIO

De aio heeft een geïntegreerde soundbar van Bang & Olfusen, beschikt over een enkele Thunderbolt 3-poort en drie usb 3.1 gen 2-aansluitingen, waarvan één van het type c. De computer heeft een ingebouwde 5-megapixelwebcam met pop-upmechanisme. De aio heeft verder ondersteuning voor 802.11ac via een Wi-Fi 5 2x2-modem met mu-mimo.

De aio meet 71,9x55,6x17,5cm en weegt 13,8 kilogram. Het goedkoopste model met een Core 5-9400, GTX 1650-gpu en 16GB ram kost 1800 dollar, terwijl een model met i7-9700 en RTX 2060 zo'n 2500 dollar gaat kosten. Omgerekend en inclusief btw komt dit respectievelijk neer op zo'n 1950 en 2708 euro. Het is nog onbekend hoe duur het RTX 2080-model wordt.

HP introduceert daarnaast twee EliteDisplay-monitoren met usb-c-aansluiting. Het bedrijf komt met varianten van 24" en 27", die respectievelijk een full-hd- en QHD-resolutie krijgen. De schermen hebben beide een ips-paneel. Het 27"-model krijgt een verversingssnelheid van 75Hz, terwijl het 24" maximaal 60Hz ondersteunt. Er wordt niet gerept over kleurweergave en maximale helderheid.

De schermen krijgen beide een DisplayPort 1.2-aansluiting voor video-input en een DP1.2-connector voor video-output. De schermen hebben daarnaast een hdmi 1.4-aansluiting. Daarnaast hebben beide schermen twee usb-c-connectors met DisplayPort-alt-mode en power delivery tot 100W en vier usb 3.0-aansluitingen. Beide schermen ondersteunen verder wake-on-lan via een rj-45-ethernetaansluiting.

Het 24"-model krijgt een adviesprijs van 350 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat ongeveer 380 euro. De 27"-variant kost 480 dollar, wat neerkomt op 520 euro inclusief btw. Beide schermen komen in januari uit.

HP E24d G4 (links) en E27d G4