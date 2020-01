OnePlus laat vermoedelijke OnePlus 8 Lite zien

De Chinese smartphonemaker OnePlus heeft een onaangekondigde smartphone laten zien. Het ontwerp komt overeen met de smartphone die in eerdere geruchten en renders de OnePlus 8 Lite heette. OnePlus toonde het toestel in een Chinese talkshow.

OnePlus toont de telefoon in een talkshow op Bilibili, iets wat GSMArena had gespot. Een van de gasten aan tafel is Pete Lau. De onaangekondigde smartphone zit in een bak met dummy's van allerlei OnePlus-telefoons en de gasten aan tafel bespreken de ontwerpen van die telefoons. Bij de audio ontbreekt een paar minuten van het gesprek, hoewel het laatste deel van het gesprek over de onaangekondigde smartphone wel hoorbaar is, zo rond 41 minuten in de video.

De telefoon is ongeveer even groot als andere OnePlus-modellen. Aan de achterkant zijn net als op renders drie camera's te zien in de linker bovenhoek. OnePlus heeft camera's van zijn smartphones vaak centraal op de achterkant gepositioneerd, waardoor dit ontwerp dus licht afwijkt.

Er gaan al langer geruchten dat OnePlus dit voorjaar drie smartphones wil presenteren. Naast een regulier model en een Pro-telefoon zou het daarbij gaan om een goedkopere Lite-versie. OnePlus heeft nog geen prijs, releasedatum en exacte details van de telefoon aangekondigd.