Gebruikers OnePlus 7T klagen over kleurenwaas over scherm bij lage helderheid

Veel gebruikers van de OnePlus 7T klagen over een groene of rode waas over het scherm bij lage helderheid. Sommige gebruikers zien het niet, maar in een poll op het OnePlus-forum zegt een meerderheid van de bezitters het probleem te hebben.

Het scherm laat de waas zien bij het weergeven van grijstinten op lage helderheden, zo merkten diverse tweakers al op sinds de release. Ook nieuwere batches lijken het probleem te hebben, zo blijkt uit het topic op GoT en het topic op het OnePlus-forum. In de poll bij OnePlus zegt driekwart van de bezitters het effect te zien, al lijkt het niet bij elke telefoon even sterk zichtbaar. De OnePlus 7, 7 Pro en 7T Pro hebben het probleem niet.

OnePlus neemt de toestellen terug bij klachten, maar veel gebruikers zeggen vervolgens een exemplaar terug te krijgen met hetzelfde probleem. Tweakers heeft OnePlus dinsdagochtend vragen gesteld over dit onderwerp, maar nog geen antwoord ontvangen.

Piunikaweb noteerde een reactie van een OnePlus-medewerker op het eigen forum. Het topic waar dat in stond, is inmiddels verdwenen. Daarin claimt de fabrikant dat het een normaal verschijnsel is bij deze oledschermen en dat het dus niet gaat om een defect. De X2 Pro van Realme, dat toeleveranciers deelt met OnePlus, heeft hetzelfde scherm en dus vermoedelijk hetzelfde probleem.