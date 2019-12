Failliet eBlocker haalt crowdfundingdoel voor publicatie opensource-software

Het failliete Duitse eBlocker heeft het doel voor zijn crowdfundingcampagne gehaald voor zijn eBlockerOS. Daardoor komt de software achter het kastje voor het blokkeren van trackers en advertenties publiekelijk beschikbaar.

Door het inzamelen van 6000 euro is het mogelijk om de software in een versie voor de Raspberry Pi publiekelijk beschikbaar te maken, meldt eBlocker. Na het faillissement van de makers van een kastje voor het blokkeren van trackers en advertenties namen oud-medewerkers het intellectuele eigendom over van de curator om het project mogelijk te maken.

De benodigde 6000 euro kwam binnen 24 uur binnen, zo laat de organisatie weten. Het volgende doel is het verzamelen van geld voor het onderhoud van de software. Daarvoor staat de teller nu op 58 procent. De organisatie wil daar in totaal 3000 euro per maand voor hebben. Inmiddels zijn de downloads voor eBlockerOS online gezet. Er zijn versies voor de Raspberry Pi en Banana Pi in diverse varianten.

De toekomst van het project is nog altijd onzeker. De crowdfundingacties voor het bouwen van de zwarte en witte lijsten voor eBlockerOS hebben tot nu toe nauwelijks geld opgebracht. Het Duitse bedrijf ging eerder dit jaar failliet. De software moet concurreren met onder meer het bekende Pi-hole, dat ook werkt op Raspberry Pi's en ongeveer hetzelfde doel heeft.