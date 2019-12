Samsung bevestigt komst van zijn eerste tablet met 5g

Samsung heeft bevestigd dat het een versie maakt van zijn Galaxy Tab S6 met 5g. De tablet is verschenen op een site van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Eerder bleek al uit een keuring dat de tablet mogelijk eraan zat te komen.

Op een promopagina voor de 'Galaxy Academy' staat bij de Galaxy Tab S6 5G dat hij er snel aankomt. Op de site kunnen Zuid-Koreaanse klanten van Samsung zien welke freebies ze kunnen krijgen bij aankopen van producten. Behalve in tekst staat er ook een render bij van de tablet. Die is dezelfde als van de wifi- en de 4g-versies van dezelfde tablet, waardoor het erop lijkt dat de Tab S6 5G zich alleen onderscheidt door verbinding te kunnen maken met 5g-netwerken.

Samsung kondigt de tablet wellicht officieel aan op elektronicabeurs CES, die over twee weken plaatsvindt in Las Vegas, gokt SamMobile. De Zuid-Koreaanse fabrikant laat vaker nieuwe mobiele hardware zien op de beurs. Behalve de tablet heeft Samsung ook nog vermoedelijk een Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite klaarstaan voor release.

Het zou de eerste tablet met 5g-ondersteuning van Samsung zijn. Een keuring van de Bluetooth SIG liet de naam in oktober al zien. Het is onbekend of de tablet ook buiten Zuid-Korea zal verschijnen. Samsung bracht afgelopen jaar al wel telefoons met 5g uit.