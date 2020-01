Samsung kondigt eerste tablet met 5g aan

Samsung heef zijn eerste tablet met 5g aangekondigd. Het gaat om een variant op de al bestaande Galaxy Tab S6, maar dan voorzien van Qualcomm X50-modem. Er gingen al maanden geruchten over de release van de tablet.

De eerste tablet met 5g komt donderdag uit in Zuid-Korea, laat Samsung weten. Vooralsnog is er niets bekend over een release van de tablet buiten Samsungs thuisland. De tablet heeft een Qualcomm X50-modem, in plaats van het X24-modem van de 4g-versie van de Tab S6. De overige specificaties zijn gelijk. De configuratie heeft 6GB aan werkgeheugen en 128GB ufs-opslag.

Samsung had de komst van de tablet al bevestigd op de eigen site. Dat gebeurde vorige maand. Het is de eerste tablet met een 5g-modem. Tot nu toe verschenen er alleen smartphones met 5g van diverse merken, waaronder Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus en LG.

De reden voor de release in Zuid-Korea is vermoedelijk, omdat er al veel klanten van providers een 5g-verbinding hebben. Zuid-Koreaanse providers bieden 5g aan sinds vorig voorjaar en hebben naar verluidt al enkele miljoenen abonnementen verkocht met 5g. In de Benelux zijn er nog geen 5g-netwerken live.