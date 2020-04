Gerucht: Samsung werkt aan Android-tablets van 12,4" en 11"

Samsung zou van plan zijn om nieuwe high-endtablets uit te brengen met grotere schermformaten dan huidige modellen van het merk. Het zou gaan om tablets met schermen van 12,4" en 11". Samsung's grootste high-endtablet heeft nu een 10,5"-scherm.

Volgens SamMobile gaat het om de opvolgers van de Galaxy Tab S6-modellen. Samsung zou aan twee tablets werken met de modelnummers SM-T97x en SM-T87x. Net als bij huidige modellen zouden er versies met alleen wifi en varianten met wifi en 5g komen.

De schermverhouding van de nieuwe tablets wordt niet genoemd. Apple gebruikt voor zijn iPad Pro-modellen schermen van 12,9" en 11" met een 4:3-verhouding. De nieuwste tablets van Samsung hebben een bredere 16:10-verhouding. Het is niet duidelijk of dat ook zo zal zijn bij de nieuwe modellen.

Over de specificaties van de Tab S6-opvolgers is verder nog niets bekend, maar het is aannemelijk dat de nieuwe tablets voorzien worden van snelle hardware. De specificaties van Samsungs high-endtablets zijn meestal vergelijkbaar met die van de nieuwste Galaxy S-telefoons.