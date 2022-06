Renders tonen Samsung Galaxy Tab S7+ met 12,4"-oledscherm en SD865+-soc

De specificaties en vermoedelijk officiële marketingrenders van Samsungs Galaxy Tab S7 en S7+ zijn online gezet. De high-end Android-tablets krijgen een Snapdragon 865+-soc en 120Hz-schermen van 11" en 12,4". Het kleine model heeft een lcd in plaats van een oledscherm.

De Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ hebben grotendeels dezelfde specificaties. Er zit verschil in de afmetingen, accucapaciteit en schermtechniek. Dat blijkt uit de gegevens die WinFuture online heeft gezet. Die Duitse website publiceert geregeld details over nog niet aangekondigde producten.

Met zijn 12,4"-oledscherm is de Galaxy Tab S7+ een van de grootste Android-tablets tot nu toe. Het scherm krijgt een resolutie van 2800x1752 pixels en een helderheid van 420cd/m². De reguliere Tab S7 heeft een 11"-lcd met een iets lagere resolutie van 2560x1600 pixels, maar een hogere helderheid van 500cd/m². Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz en een 16:10-verhouding.

Samsung Galaxy Tab S7+ met 12,4"-oledscherm. Renders via WinFuture

De tablets worden geleverd met een S Pen die een vertraging heeft van 9ms. Het scherm reageert daarmee sneller op die nieuwe stylus dan op voorgangers. Op de renders is te zien dat de pen aan de achterkant van de tablet geplaatst kan worden, in een uitsparing onder de camera's. Misschien gaat dat om een magnetische bevestiging; het is niet duidelijk of de stylus geheel in de behuizing verdwijnt.

In de tablets zitten een Snapdragon 865+soc, 6GB ram en 128GB flashopslag. Vermoedelijk komen er ook varianten met meer opslagruimte. Ook zouden er varianten komen met 5g-modem. De nieuwe Galaxy Tab S-modellen hebben ieder vier luidsprekers en twee camera's aan de achterkant. Het gaat om een primaire 13-megapixelcamera en een 5-megapixelcamera met ultragroothoeklens. De frontcamera heeft een 8-megapixelsensor.

Samsung kondigt de Galaxy Tab S7 en S7+ vermoedelijk aan op 5 augustus, tijdens zijn Unpacked-evenement waar ook de Galaxy Note 20+-modellen en Galaxy Z Fold 2 worden onthuld. Informatie over de prijzen van de nieuwe tablets is er nog niet.

Samsung Galaxy Tab S7 met 11"-lcd - Renders via WinFuture