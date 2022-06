Broncodes van Nintendo-games en -hardware verschijnen op 4chan

Op messageboard 4chan zijn de broncodes van tientallen oude Nintendo-games verschenen. Ook zijn er interne documenten van de gamemaker verschenen. Daaruit zou blijken dat Nintendo nadacht over een Pokémon-mmo voor de pc met de Game Boy Advance als controller.

De documenten lekten uit op het /v/-board van 4chan. Bij de uitgelekte informatie zitten onder andere de ontwikkelrepo's voor de Game Boy Advance en de Game Boy Color, die gebruikt zouden kunnen worden om emulators te maken en bestaande te verbeteren.

Er zijn ook broncodes uitgelekt van verschillende klassieke Nintendo 64- en SNES-games. Gebruikers van ResetEra hebben een lijst samengesteld van games waarvan de broncode bekend is. Het gaat onder andere om Star Fox-games, Yoshi's Island, Mario Kart, Super Mario 64 en F-Zero.

In de broncodes van sommige games staan verwijzingen naar features waaraan Nintendo ooit werkte of die het voor bepaalde games overwoog. Het gaat bijvoorbeeld om bètaontwerpen van Legendary Pokémon Giratina, Arceus en Darkrai in Diamond & Pearl. Er zijn ook aanwijzingen dat Nintendo nadacht over een online Pokémon-game. In 2004 zou iQue een voorstel hebben gedaan voor een pc-versie waarbij de Game Boy Advance kon worden gebruikt als controller voor een mmo-game. De data zou ook verschillende connectoren voor bijvoorbeeld de Game Boy tonen die nooit zijn uitgebracht.

Hoeveel data exact is buitgemaakt en wat er in de bestanden staat, is nog niet helemaal duidelijk. Verschillende online community's, zoals op 4chan en ResetEra, bestuderen de documenten nog. Misschien zijn de nu uitgelekte documenten onderdeel van een eerder lek waarbij documenten van onder andere de Wii werden gedumpt.