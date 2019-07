Modders geven eerste versie Android voor Nintendo Switch vrij

Modders bylaws en langer hans hebben hun eerste release van Android voor de Nintendo Switch online gezet. Een aanzienlijk deel van de functionaliteiten van de console en het os werken. Android boot vanaf een sd-kaart en het originele os van de Switch blijft intact.

Het draaien van custom firmware op de Nintendo Switch vereist het uitbuiten van een lek in het bootrom van de Nvidia Tegra X1-soc. Kort na het bekendmaken van deze kwetsbaarheid, kwam Nintendo met een nieuwe hardwarerevisie van de spelcomputer, die de kwetsbaarheid niet heeft. Naar verluidt begon dat rond juli 2018.

Volgens de devs werkt het os in zowel handheld als docked mode, hoewel er soms bugs bij komen kijken en het scherm van de console niet uitschakelt wanneer hij in het dock zit. De joy-cons werken wel, maar niet in alle situaties; sommige games herkennen de analoge sticks nog niet als zodanig. Verder is TWRP recovery inbegrepen en gebruikers kunnen via die weg Google-apps installeren, inclusief de Play Store. Dat zit niet standaard bij Lineage OS. Draaien op Android maakt ook het installeren van een browser en Netflix in lagere resolutie kijken mogelijk.

Wat volgens het topic nog niet werkt, is onder andere rotatie, deep sleep en screenshots. Ook wil soms de wifi wegvallen, maar een reboot kan dit gewoon verhelpen. De ontwikkelaar tekent verder aan dat er nog meer problemen op de loer kunnen liggen en dat de accuduur niet uitstekend is.

Het gaat hier om een port van LineageOS 15.1, dat gebaseerd is op Android 8.1 Oreo. De modders schrijven hun succes dan ook deels toe aan de developer die aan de Lineage-roms voor de Nvidia Shield Tablet en Shield TV werkt. Die apparaten draaien op dezelfde Tegra X1-soc. Het risico op een ban vanuit Nintendo is vermoedelijk zeer klein, omdat Android geen contact met Nintendo-servers zoekt.