Bethesda gaat verplichte login uit re-releases eerste drie Doom-games halen

Gameuitgever Bethesda gaat de vereiste van een Bethesda-account uit de re-releases van Doom, Doom II en Doom 3 halen. Spelers waren niet blij met de vereiste, die uiteraard niet aanwezig was in de originele games.

IGN schrijft dat gebruikers bij Doom en Doom II eenmalig moesten inloggen, maar dat bij Doom 3 de login iedere keer moest gebeuren voordat de game volledig toegankelijk was. Er valt een casus voor te maken dat dit in de praktijk een vorm van drm is. Spelers waren niet alleen ontevreden omdat de originele releases deze vereiste helemaal niet hadden, maar ook omdat de games geen online multiplayer hebben, waardoor internettoegang geen technische vereiste is voor de game om te werken.

Volgens Bethesda 'hoort de login optioneel te zijn' en wordt deze er nu uit gehaald, maar een datum voor deze update staat niet gepland. Een login op zo'n account maakt het mogelijk om extra's te verdienen bij de officiële Doom-fanclub, waaronder ingame-items voor het aankomende Doom Eternal. De re-releases kwamen afgelopen vrijdag uit voor de Xbox One, Nintendo Switch en PlayStation 4, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Doom. Deel 1 en 2 kosten 4,99 euro en Doom 3 staat voor 9.99 euro in de etalage.

Tegelijk met de aankondiging van de Doom-rereleases heeft spellenmaker id Software ook een uitgebreide demonstratie gegeven van de multiplayermodus in Doom Eternal, waarin spelers de rol van de demonen op zich kunnen nemen.