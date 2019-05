Doom-'mod' Sigil van originele Doom-maker is vanaf 31 mei beschikbaar

Sigil, de gratis game van John Romero die draait als mod voor de originele Doom, komt op 31 mei uit. Wie de fysieke editie van de game gekocht heeft, kan sinds zondag de game downloaden en de fysieke extra's zijn onderweg.

John Romero, die verbonden was aan Doom, Doom II, The Ultimate Doom en Doom 64, maakte het nieuws bekend op Twitter. De release van de game is meermaals uitgesteld, omdat de productiedoelen van de fysieke edities niet gehaald konden worden. Oorspronkelijk moest de game in februari uitkomen. De fysieke edities bestaan uit extra grote dozen, een usb-stick in de vorm van een floppy disk, een print, een munt, een standbeeldje, een t-shirt, stickers en meer. De fysieke editie was te koop in een standaard- en een luxe-versie.

Sigil is een onofficieel vervolg op het laatste hoofdstuk uit The Ultimate Doom, genaamd Thy Flesh Consumed. De game bevat negen singleplayerlevels en negen multiplayerlevels. Omdat de game ontworpen is om binnen de originele Doom te draaien, is het spel spelen met mouselook en springen 'valsspelen', aldus de maker.

Wie niet wil wachten tot 31 mei, kan nu al 6,66 euro neerleggen om de game te kunnen downloaden van Romero's website. Voor dat geld krijgen ze ook een digitaal exemplaar van de Sigil-soundtrack van Buckethead erbij. Ook zijn de eerste playthroughs te vinden op sites als YouTube en Twitch.