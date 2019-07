Topman van id Software Tim Willits vertrekt na 24 jaar

Studio Director Tim Willits vertrekt na de aankomende QuakeCon bij id Software. Een reden voor zijn vertrek geeft de topman niet. Na QuakeCon zal Willits zeggen wat zijn vervolgplannen zijn. Willits werkte ruim twee decennia bij id Software en begon bij het bedrijf als levelontwerper.

"Na 24 jaar heb ik besloten om id Software na QuakeCon te verlaten", schrijft Willits op Twitter. "Ik heb ontzettend veel geluk gehad om samen met de beste mensen in de sector te kunnen werken aan oprecht fantastische spellen. QuakeCon is een ongelofelijk deel van mijn reis geweest en ik kijk ernaar uit om iedereen bij de Gaylord Texan te zien."

Willits begon in 1995 bij id Software als levelontwerper, zijn eerste klus was om voor de uitgebreide versie van de eerste Doom, The Ultimate Doom, levels te maken. In de jaren daarna werkte hij onder meer ook aan de Quake-reeks. Toen Quake Live in 2010 uitkwam was hij Creative Director geworden, later werd hij Studio Director bij id Software.

QuakeCon is dit jaar van 25 juli tot 28 juli. Willits schrijft tot slot dat zijn uittocht geen invloed zal hebben op al geplande spellen van id Software. De ontwikkelaar werkt momenteel aan Doom Eternal, daar schreef Tweakers vorige maand een preview over.