Titel Doom Eternal Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia Ontwikkelaar id Software Uitgever Bethesda Releasedatum 22 november 2019

De ontwikkeling van de '2016-versie' van Doom had wat voeten in aarde. Bij id Software is zo'n tien jaar aan de game gesleuteld, waarbij uitgever Bethesda halverwege hard in moest grijpen om het project de juiste kant op te sturen. Met succes, want de game werd een flinke hit. Hij biedt een uitstekende mix van 'oud' en 'nieuw': hij voelt aan als de oude Doom-games maar is toch aan alle kanten een moderne shooter. Het voornaamste kenmerk is daarbij de snelheid. Doom is een shooter waarbij je op het puntje van je stoel zit. Het is een game die je speelt op je reflexen.

De video is opgenomen vlak voor de persconferentie van Bethesda, toen er nog geen verkoopdatum van Doom Eternal bekend was. Inmiddels weten we dat de game vanaf 22 november verkrijgbaar is.

Het succes van Doom smaakt naar meer, dus werkt id Software aan een opvolger die Doom Eternal heet. Ondanks dat Doom Eternal de eerste game is die met het nieuwe id Tech 7 wordt gemaakt, verloopt de ontwikkeling een stuk soepeler dan die van zijn voorganger. Daardoor konden we al in de aanloop naar de E3 de eerste meters in de game maken.

id Tech 7

Dat Doom Eternal gemaakt wordt met met id Tech 7 speelt een belangrijke rol. De engine zorgt ervoor dat de spelwereld nog gedetailleerder is dan die in de voorganger. Niet alleen de statische wereld is gedetailleerder, ook je tegenstanders zijn dat. Jijzelf - je kruipt weer in de huid van de vrij anonieme Doom Slayer - bent dat ook, wat zichtbaar is aan je nieuwe uitrusting. Die is steviger dan ooit en heeft meer opties dan voorheen. Toch is dat allemaal niet het belangrijkste wat je zult merken van de overstap naar id Tech 7. Het meest zichtbare gevolg van de overstap is de verandering van landschap. Het landschap toont meer detail en vergezichten, heeft grotere levels en is afwisselender dan ooit. De strijd vindt niet alleen op Mars plaats, maar ook in andere delen van het fictieve Doom-universum. Veel wil id Software daar nog niet over loslaten, maar uit de beelden die tot nu toe zijn vrijgegeven, blijkt onder andere dat we op bezoek gaan op de maan Phobos. Het deel van de game dat wij konden spelen, was gesitueerd in de Mars Core. Die ziet er lang niet zo beklemmend uit als je zou denken, maar eerder heel ruimtelijk. Alsof de kern van Mars is ontploft en in brokstukken door het heelal zweeft.