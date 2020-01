Doom Eternal krijgt geen microtransacties en skins zijn te behalen door spelen

Doom Eternal zal over twee maanden uitkomen en inmiddels is duidelijk geworden dat het spel geen microtransacties zal bevatten. Cosmetische items zijn alleen te verkrijgen door het spel te spelen en de daarbij vergaarde ervaringspunten in te zetten.

Hugo Martin, de creative director van Doom Eternal, heeft in een antwoord op Facebook laten weten dat er geen in-gamewinkel is en dat de ervaringspunten alleen zijn in te zetten voor cosmetische items. Martin benadrukt dat die geen enkele impact hebben op het spel en er alleen goed uitzien. Hij stelt dat Eternal een game is die 60 dollar kost en het geen gratis spel of een mobiel spel betreft; daar hoort volgens hem een 'complete ervaring' bij zonder een winkel. Het ontgrendelen van cosmetische items, zoals skins, zal geheel gratis zijn. Lootboxes noemt hij niet specifiek, maar Martin lijkt met dit statement aan te geven dat die ook afwezig zullen zijn.

Bij de voorganger van Doom Eternal, het in 2016 uitgebrachte Doom, ontbraken ook microtransacties, al verkocht ontwikkelaar id Software wel enkele multiplayer-dlc. Die werden na het eerste jaar overigens gratis ter beschikking gesteld, zodat elke speler toegang kreeg tot de extra speelvelden, demonen en wapens.

Doom Eternal komt op 20 maart beschikbaar. Het spel had eigenlijk eind november vorig jaar uit moeten komen, maar de release werd met enkele maanden uitgesteld. Er komt uiteindelijk ook een versie voor de Nintendo Switch, al is de releasedatum voor deze console nog onbekend. Tweakers schreef onlangs een nieuwe preview van Doom Eternal.