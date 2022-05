Als het op game-engines en shooters aankomt, is id Software geen nieuweling. Aan het begin van de jaren negentig bracht de in Texas gevestigde studio bijvoorbeeld al de 'grootvader van alle firstpersonshooters' uit. Wolfenstein 3D was revolutionair, een van de allereerste games in een tegenwoordig mateloos populair genre. Door de beperkingen van de computers in die tijd kon de game echter alleen worden voorzien van relatief simpele 2d-omgevingen. Deze werden door slimme vormgeving als 3d-beelden weergegeven, maar met Doom, dat op 10 december 1993 uitkwam, tilde id Software de grafische pracht en praal van zijn shooters naar een hoger niveau. Waar Wolfenstein 3D volgens ontwikkelaar John Carmack nog als een 'doolhofspel' kon worden gezien, had Doom 'echte architectuur'.

De game maakte de overstap naar een volledig verlichte gamewereld die geheel van textures was voorzien. Daardoor konden designers voor die tijd grootsere levels maken. Hoewel de game in feite nog steeds in 2d werd gerenderd, was de 3d-illusie hierdoor sterker dan in Wolfenstein. Dit alles was te danken aan de engine, die toentertijd 'Doom-engine' werd genoemd. Deze Doom-engine kwam later bekend te staan als 'id Tech'.

Door de jaren heen heeft id Software verschillende nieuwe engines ontwikkeld onder deze id Tech-noemer. Met de release van Doom Eternal eerder dit jaar zijn we aangekomen bij de zevende iteratie. Deze engineversie, door de studio toepasselijk id Tech 7 genoemd, heeft veel nieuwe features ten opzichte van zijn voorgangers. Zo is id Software bijvoorbeeld volledig overgestapt op de Vulkan-api van Khronos. Ook heeft de studio zogeheten megatextures definitief de deur gewezen.

Door deze en nog vele andere veranderingen heeft Doom Eternal diversere omgevingen en betere graphics dan zijn voorgangers, terwijl de game nog altijd op veel platforms op hoge framerates draait. Tweakers kreeg onlangs de kans om te praten met Billy Khan, de lead engine programmer van id Software. Hij vertelde over de fijne details van zijn engine. Ook hadden we het over Vulkan, Doom Eternal en id Softwares plannen voor de volgende generatie consoles.