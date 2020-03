Khronos brengt hardware-agnostische raytracing-extensies voor Vulkan uit

De Khronos Group heeft een open raytracing-standaard uitgebracht voor de Vulkan-api. Het gaat hierbij vooralsnog om een voorlopige versie. Khronos hoopt feedback te ontvangen van ontwikkelaars. De extensie wordt gratis vrijgegeven zodra de code definitief is.

Vulkan Raytracing is cross-vendor en hardware-agnostisch, waardoor het in theorie compatibel is met alle hardware. Zo kan de standaard functioneren op traditionele shader cores, waardoor ook gpu's zonder extra raytracing-cores gebruik kunnen maken van Vulkan Raytracing. De extensie kan daarnaast gebruikmaken van hardwarematige raytracing, zoals de RT-cores in Nvidia's RTX-videokaarten, voor betere prestaties.

De Khronos Group stelt verder dat Vulkan Raytracing 'erg vergelijkbaar is met bestaande raytracing-implementaties', waardoor het relatief gemakkelijk moet zijn voor ontwikkelaars om bestaande games te porten naar Vulkan.

Vulkan Raytracing tegenover DirectX Raytracing van Microsoft

Khronos heeft onder andere samengewerkt met Intel, AMD, en Nvidia. Het laatstgenoemde bedrijf heeft zijn VKRay-extensie ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling. Via VKRay was raytracing in de Vulkan-api al mogelijk, maar dit was een gesloten standaard en werd enkel ondersteund door videokaarten van Nvidia. Tijdens een presentatie in 2019 liet Nuno Subtil van Nvidia weten dat het bedrijf hoopte dat Vulkan Raytracing grotendeels compatibel zou zijn met VKRay. Eén van de games met VKRay, Wolfenstein: Youngblood, lijkt al te werken met de nieuwe Vulkan Raytracing-extensie.

AMD geeft in een blogpost dan ook aan dat het bedrijf van plan is om 'alle grote functies van deze extensie te ondersteunen'. Het is nog onduidelijk wanneer het bedrijf met deze ondersteuning komt. Ook Intels aankomende Xe-gpu-architectuur krijgt ondersteuning voor Vulkan Raytracing. Nvidia brengt op zijn beurt deze week nog bèta-drivers uit met ondersteuning voor de nieuwe standaard.

Khronos geeft aan dat realtime raytracing in games erg belangrijk voor de nieuwe standaard is, voornamelijk in combinatie met het meer traditionele rasterization. Daarnaast kan Vulkan Raytracing gebruikt worden voor het accelereren van offline-producties, zoals offline light-map baking, meldt de Khronos Group.

Wolfenstein: Youngblood met Vulkan Raytracing (links) en zonder raytracing