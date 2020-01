Khronos brengt versie 1.2 van Vulkan-api uit

Khronos heeft versie 1.2 van de Vulkan-api uitgebracht. De nieuwe update integreert 23 extensies, en moet onder andere tot betere prestaties leiden. Nvidia en AMD hebben beide gpu-drivers met ondersteuning voor Vulkan 1.2 uitgebracht.

Vulkan 1.2 is de eerste grote upgrade van de api sinds 2018, toen Khronos versie 1.1 uitbracht. Vulkan 1.2 introduceert voornamelijk nieuwe functies die interessant zijn voor ontwikkelaars. De doorsneegebruiker zal in eerste instantie dan ook weinig merken van deze vernieuwingen. Wel moet de update volgens Khronos leiden tot 'verbeterde prestaties en betere visuele kwaliteit'. Alle gpu's die de vorige versie van Vulkan ondersteunen, zijn ook compatibel met Vulkan 1.2. Zowel Nvidia als AMD heeft gpu-drivers met ondersteuning voor de geüpdatete api uitgebracht. Daarnaast kunnen alle huidige applicaties die op Vulkan draaien, naar versie 1.2 worden overgezet.

Khronos schrijft dat onder andere 23 voormalige extensies in de Vulkan 1.2 core-api worden geïntegreerd. Hieronder vallen onder andere timeline semaphores, die moeten leiden tot een verbeterd beheer van synchronisaties. Semaphores zijn een manier om toegang tot gedeelde resources voor verschillende processen te regelen. Vulkan ondersteunde semaphores al gedeeltelijk, maar met de introductie van timeline semaphores wordt deze functie verbeterd. Zo krijgen de semaphores een grotere waarde: 64bit in plaats van 1bit. Andere functies die worden geïntegreerd in Vulkan 1.2, zijn descriptor indexing, buffer device address, shader float controls en host query reset. Ook krijgt Vulkan 1.2 verbeterde ondersteuning voor HLSL, Microsofts shaderprogrammeertaal. Bovendien gaat de nieuwe update gepaard met versie 1.5 van SPIR-V.

In een bijbehorende presentatie gaat Khronos verder in op de roadmap van Vulkan. Zo staat er een open raytracingstandaard voor de api in de planning, waarover vermoedelijk in 2020 meer informatie zal worden gedeeld. Ondersteuning voor variable rate shading wordt eveneens verwacht. Er wordt ook gewerkt aan videocodering en -decodering. Deze functie staat volgens Phoronix voor de eerste helft van 2020 in de planning.