Leveringen smartphones Huawei stegen in 2019 ondanks handelsverbod

Huawei heeft in 2019 meer smartphones geleverd dan in 2018, zo blijkt uit cijfers die het bedrijf heeft gedeeld. De groei was ongeveer zestien procent. Huawei leverde in 2019 240 miljoen smartphones en is daarmee vermoedelijk de nummer twee van de smartphonemarkt.

Huawei P30 Pro

De grootste groei zit bij de high-end modellen, zegt Huawei volgens Sohu. Leveringen van telefoons in de P- en Mate-series groeiden met vijftig procent ten opzichte van 2018. Dat valt op, omdat de Mate 30-serie beperkt leverbaar is geweest in 2019. Alleen de Mate 30 Pro kwam uit in diverse landen en was daar bij weinig winkels te krijgen. Dat komt doordat de Mate 30 Pro vanwege het handelsverbod van de Amerikaanse overheid geen Google-diensten aan boord heeft. De P30 Pro heeft wel Google-diensten, omdat die uitkwam voordat het handelsverbod inging, in mei vorig jaar.

Van de 240 miljoen geleverde smartphones waren er 6,9 miljoen met 5g, zo zegt het bedrijf. Daarmee troeft de Chinese fabrikant naar eigen zeggen Samsung af, dat in 2019 niet verder kwam dan 6,7 miljoen geleverde exemplaren.

De leveringen groeiden in totaal van 206 naar 240 miljoen exemplaren. Daarmee neemt Huawei vermoedelijk nog steeds de tweede plek op de smartphonemarkt in. Naaste concurrenten Samsung en Apple zijn gestopt met het presenteren van exacte cijfers over leveringen, maar analisten schatten steevast dat Samsung meer smartphones levert en Apple minder.

