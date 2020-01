Netflix verhoogt prijzen voor Belgische klanten

Streamingdienst Netflix verhoogt de prijzen van zijn twee duurste abonnementen voor Belgische klanten. Nieuwe klanten betalen de hogere prijzen meteen; bij bestaande klanten gebeurt dat in de komende maanden.

De prijsverhoging is nodig vanwege de grote investeringen in onder meer Belgische series, meldt Netflix volgens HLN. Er komt onder meer een Belgische film aan in de vorm van Into The Night en een tweede seizoen van de serie Undercover.

De prijzen stijgen met 1 euro voor het Standaard-abonnement en 2 euro voor het Premium-abonnement. Bestaande klanten krijgen een maand voordat de nieuwe prijzen ingaan bericht over de verhoging. Daarmee komen de prijzen uit op 11,99 euro en 15,99 euro per maand. In Nederland blijven vooralsnog de huidige prijzen gelden. De nieuwe prijzen waren in een test vorig jaar te zien in Nederland en België.