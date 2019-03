Netflix toont hogere prijzen in Nederland en België in het kader van test

Netflix voert een test uit met hogere abonnementsprijzen in Nederland. In bepaalde browsers kost het duurste abonnement twee euro meer dan in andere. Wie doorklikt, betaalt echter nog steeds de bestaande prijzen, want Netflix wil alleen de impact van het tonen van de hogere prijzen meten.

Wie in Firefox op de site van Netflix naar de prijzenpagina navigeert, ziet de bestaande prijs van 13,99 euro bij Premium staan. In Chrome en in Edge is dat echter 15,99 euro. Voor het Standard-abonnement gaat de prijs van 10,99 euro naar 11,99 euro en Basic blijft onveranderd op 7,99 euro staan. In België gebeurt hetzelfde.

De klantenservice van Netflix vertelt aan bellers dat het alleen een test is om te kijken hoe klanten reageren op het tonen van de hogere prijzen. Wie de knoop doorhakt, betaalt de bestaande prijzen, ongeacht welke browser men gebruikt. De hogere prijzen gaan nu niet daadwerkelijk in rekening gebracht worden, aldus de klantenservice.

Eerder dit jaar werden de prijzen in de VS al verhoogd met enkele dollars. Procentueel ging het toen om om 12,5 tot 18,2 procent. De stijgingspercentages liggen hier, nu, wat lager: 14,3 procent voor Premium en 9,1 procent voor Standard. Het zou niet de eerste keer zijn dat de prijzen in andere markten omhoog gaan in navolging van de Amerikaanse prijzen.

Netflix benadrukt dat aan een eventuele daadwerkelijke prijsstijging een e-mailbericht voorafgaat en dat klanten de gelegenheid hebben om op te zeggen voordat ze die verhoogde prijs betalen. In de VS betaalden nieuwe klanten ook eerst het hogere tarief en pas enkele maanden later begon dat te gelden voor bestaande klanten.

Het is de vierde keer in zijn bestaan als streamingdienst dat Netflix de prijzen verhoogt. De vorige prijsstijging dateert van oktober 2017, toen Premium bijvoorbeeld van 12 naar 14 euro ging, een stijging van 17 procent. Bij vorige prijsverhogingen keerden relatief weinig klanten de dienst de rug toe, waardoor Netflix zich gesterkt ziet hogere maandbedragen te vragen. Het bedrijf zei bij de vorige verhoging dat het geld nodig is om meer exclusieve tv-shows en films toe te voegen. Netflix ziet zich tegelijkertijd geconfronteerd met steeds meer concurrentie. Onder andere Disney en in de VS NBC komen met diensten voor streaming video.