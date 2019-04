Edge op basis van Chromium speelt in tegenstelling tot Chrome Netflix in 4k

De gelekte versie van Microsofts browser Edge op basis van Chromium heeft functies aan boord om Netflix-video's af te spelen in 4k. Daarmee loopt het voor op Googles browser Chrome, die dat op Windows kan in 720p-resolutie.

Een Reddit-gebruiker spotte ondersteuning voor PlayReady-drm in de browser, wat Netflix vereist om materiaal op 4k-resoluitie in de browser te bekijken. Daarvoor hebben gebruikers wel een pc met Windows 10, een Intel Kaby Lake-processor of nieuwer en een videokaart uit de Nvidia GTX1000-serie of nieuwer nodig. Anders valt de browser terug op 1080p-resolutie. Dat is nog altijd hoger dan 720p van Google Chrome en andere Chromium-browser.

De mogelijkheid om Netflix in hogere resoluties af te spelen is niets nieuws voor Edge. Dat kan de browser nu al met de eigen render engine. Het was tot nu toe niet bekend of dat ook zou gaan kunnen met de nieuwe Chromium-versie van Edge.

Microsoft maakte onlangs bekend Edge op de opensource-versie van Googles browser te gaan baseren. De stap moet ervoor zorgen dat de populariteit van Edge gaat toenemen. De browser wist sinds 2015 nauwelijks marktaandeel te winnen, onder andere vanwege compatibiliteits-issues, aanloopproblemen met ontbrekende functies en het feit dat de browser alleen op Windows 10 draaide. Wanneer de Chromium-versie van Edge verschijnt is niet bekend. Een vroege versie lekte onlangs uit.