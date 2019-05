Downloadlinks voor eerste versies Edge voor macOS zijn al actief

Microsoft heeft zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser voor macOS officieel nog niet vrijgegeven, maar de downloadlinks zijn al wel ontdekt. Geïnteresseerden kunnen per direct dus aan de slag met een Canary- en Dev-build van de browser.

Microsoft liet bij zijn Build-conferentie al doorschijnen dat de allereerste macOS-release ophanden zou zijn, maar een concrete datum was er nog niet. Twittergebruiker WalkingCat tweette de twee links dinsdag. Het gaat om links van Microsoft-servers, wat betekent dat men er ondanks het gebrek aan een officiële boodschap van Microsoft vanuit kan gaan dat de downloads legitiem en veilig zijn.

In deze eerste builds is te zien dat Microsoft de lay-out van de browser heeft aangepast om deze meer het gevoel te geven dat het een macOS-applicatie is. Daarnaast ondersteunt de browser ook al Apples eigen sneltoetsen en is er Touch Bar-ondersteuning. De tabs hebben in deze versie rondere randen, een ontwerpaanpassing die op den duur ook naar de Windows-versie moet komen.

Microsoft maakte bekend dat Edge in de toekomst ook Collections krijgt, een soort opslagplaats voor tekst en afbeeldingen die opgeslagen zijn. Deze kunnen geëxporteerd worden als Word- of Excel-document. Word levert een netjes opgemaakt document op, inclusief voetnoten over naam en online vindplaats van de geplakte webinhoud.