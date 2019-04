Microsoft brengt Edge-browserversies met Chromium-engine uit voor Windows 10

Microsoft heeft voor het eerst twee officiële testversies van de op Chromium gebaseerde Edge-browser voor Windows 10 uitgebracht. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Microsoft zijn Edge-browser op Chromium gaat baseren.

Microsoft licht toe dat het gaat om een Canary-testversie die dagelijks wordt geüpdatet en een ontwikkelaarsversie die wekelijks van updates wordt voorzien. Deze kunnen nu gedownload worden door gebruikers met een Windows 10-pc. Het gaat om previewversies; bètaversies van Edge op Chromium komen ergens in de toekomst beschikbaar en datzelfde geldt voor de ondersteuning voor macOS en andere versies van Windows.

Volgens Microsoft gaat het bij deze testversies om de fundamentele eigenschappen; er is dan ook nog geen groot aantal features of een brede taalondersteuning beschikbaar. Dat soort zaken volgen op een later moment. Het bedrijf zegt dat gebruikers met de testversies ten opzichte van het reguliere Edge onder meer subtiele ontwerpveranderingen kunnen zien, ondersteuning voor een grotere selectie van extensies aantreffen en de mogelijkheid krijgen om het ingelogde profiel aan te passen.

Het bedrijf uit Redmond maakte vorig jaar bekend dat het Edge op Chromium gaat baseren en dat er een macOS-versie uitkomt. Deze overstap maakt dat Microsoft in staat is de browser naar Windows 7, Windows 8.1 en macOS te brengen. Ook zouden gebruikers betere web-compatibiliteit krijgen en ontwikkelaar minder met fragmentatie te maken krijgen. Eind vorige maand verscheen er al een op Chromium gebaseerde Edge-browser online, al ging het om een niet-officieel bestand dat niet door Microsoft was uitgebracht.