Microsofts op Chromium gebaseerde Edge-browser is online verschenen

De nieuwe Edge-browser die Microsoft ontwikkelt en die het bedrijf op Chromium baseert is via een Chinees forum beschikbaar gekomen. Gebruikers kunnen bij de versie van Edge extensies van de Chrome Web Store installeren.

In het Chinese PCBeta-forum verscheen een link naar een gecomprimeerd bestand voor de op Chromium gebaseerde Edge-browser. Het gaat om een bestand van 112,2MB die na uitvoeren van het installatiebestand versie 75.0.107.0 van Edge installeert. Aangezien het niet om een door Microsoft zelf vrijgegeven bestand gaat is voorzichtigheid geboden bij het installeren.

Bij het eerste gebruik vraagt de browser of browsergegevens gesynchroniseerd moet worden met bestaande data, waarbij er een mogelijkheid is gegevens van andere browsers te importeren. De weergave is nagenoeg identiek aan die van de bestaande Edge op basis van de EdgeHTML-engine.

Enkele eigenschappen van die browser missen nog bij de nieuwe versie, zoals de mogelijkheid om tabs opzij te zetten en notities te maken op geopende webpagina's. Er is ondersteuning voor extensies aanwezig. Standaard kan de gebruiker die uit de Microsoft Store downloaden, maar ook is er een optie om extensies van andere browsers te accepteren. Daarbij krijgt de gebruiker de waarschuwing dat deze niet door Microsoft geverifieerd zijn. Ook is er geen mogelijkheid pagina's in het niet langer als veilig beschouwde Internet Explorer te openen.

Wanneer Microsoft de browser zelf vrijgeeft is niet bekend, maar de ontwikkeling van Edge op basis van Chromium lijkt vergevorderd waardoor een publieke preview mogelijk niet lang op zich laat wachten.