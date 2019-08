Microsoft schrapt epub-ondersteuning bij Edge

De Edge-browser verliest zijn ondersteuning voor het epub-formaat van e-books, zo heeft Microsoft aangekondigd. De beslissing volgt op het stoppen met de verkoop van e-books in de Microsoft Store.

Het schrappen van epub-ondersteuning voor Edge staat op een supportpagina die Microsoft publiceert. Het bedrijf stelt samen met het Daisy Consortium een lijst van epub-applicaties op die in de Microsoft Store verschijnen en die als alternatief gebruikt kunnen worden. Het Daisy Consortium bestaat uit organisaties die projecten ondersteunen om lezen toegankelijker te maken.

Het lijkt waarschijnlijk dat Microsoft niet actief de ondersteuning uit de huidige Edge verwijdert maar zich voorbereidt op het vervangen van de browser door de op Chromium gebaseerde variant. Die versie van Edge heeft de bètafase bereikt en zit daarmee in de laatste fase voor de officiële release. Die browser had bij de testfase geen epub-ondersteuning en lijkt dit dus ook niet te krijgen.

Afgelopen april stopte Microsoft met de verkoop en verhuur van e-books in zijn Microsoft Store. De levering daarvan was gekoppeld aan Edge, waarmee klanten de boeken met epub-formaat konden lezen. Ondersteuning voor e-books was een van de eigenschappen waarmee Microsoft zich met Edge probeerde te onderscheiden. De Chromium-versie heeft nog geen uitgebreide e-bookfuncties.