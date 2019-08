Disney+ start met 500 films en kan vier streams per account tegelijk tonen

Disney heeft afgelopen weekend tijdens zijn D23 Expo meer details over zijn Disney+-dienst bekendgemaakt. Klanten kunnen bij de start 500 films en 7500 serie-afleveringen in 4k met hdr bekijken, waarbij per account vier streams tegelijk te ontvangen zijn.

Disney toonde zijn de D23 Expo de Disney+-app voor de streamingdienst. Daarmee kunnen gebruikers niet alleen streams bekijken maar ook video's downloaden om ze offline te bekijken. Dat kan op maximaal tien gekoppelde mobiele apparaten. Gebruikers kunnen titels meerdere keren, zonder limiet downloaden.

Video's zijn beschikbaar in 4k met ondersteuning voor Dolby Vision, hdr10 en Dolby Atmos. Klanten kunnen maximaal zeven profielen per account aanmaken en voor accounts kiezen uit tweehonderd avatars van Disney-karakters. Abonnees kunnen video's streamen naar tot aan vier geregistreerde apparaten tegelijk.

Vanaf de start op 12 november is de dienst in de Nederlandse taal beschikbaar, waaronder Nederlandse ondertiteling en audio. Eerder maakte Disney bekend dat Nederland bij de eerste landen hoort waar de dienst uitkomt. In Nederland gaat de dienst zeven euro per maand of zeventig euro voor een jaar kosten.

Disney maakte op de D23-conferentie ook meer bekend over het aanbod van Disney+. Bij de start zijn er vijfhonderd films en 7500 serie-afleveringen waaronder tien originele films en vijfentwintig originele series. De dienst voegt wekelijks een nieuwe aflevering van een serie toe, waardoor gebruikers series dus niet direct kunnen bingewatchen.

In het eerste jaar moeten onder andere de Star Wars-films The Last Jedi, Solo en Rise of Skywalker verschijnen, evenals Toy Story 4. naast bijvoorbeeld Marvel-films als Black Panther en Guardians of the Galaxy. Ook verschijnt er een nieuwe reeks van twaalf afleveringen in de serie Star Wars: The Clone Wars. In 2021 verschijnen er onder andere Marvel-series over Loki en Hawkeye en er komt een serie over Obi-Wan Kenobi met Ewan McGregor. Verder verschijnt een nieuwe serie over de Muppets.