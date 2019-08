Europees e-sportsteam OG wint Dota 2-kampioenschap voor tweede jaar op rij

Het Europese e-sportsteam OG heeft voor de tweede jaar op rij het Dota 2-kampioenschap The International gewonnen. De vijf spelers hebben daarmee een kleine 15,6 miljoen dollar verdiend. OG speelde in de finale tegen Team Liquid.

OG won in de finale met 3-1 van Team Liquid. Laatsgenoemde is een in Nederland gevestigd team, maar er deden geen Nederlanders mee. In de halve finale wist Team Liquid nog PSG-LGD te verslaan, de finalist van vorig jaar. Team Liquid haalde met de tweede plek zo'n 4 miljoen dollar binnen. De finalewedstrijd is terug te kijken op Twitch.

Het is de eerste keer dat een team twee jaar op rij het Dota 2-toernooi wint. De negende editie van The International werd in Shanghai in China gespeeld en de totale prijzenpot bestond uit ruim 34 miljoen dollar. Dat is de grootste prijzenpot voor een e-sportstoernooi tot nu toe. Volgend jaar vindt The International in Zweden plaats.

Het prijzengeld van het Dota 2-toernooi komt grotendeels uit de verkopen van de Battle Pass aan spelers. Dota 2-spelers kunnen geld inleggen om cosmetische items te verdienen en toegang te krijgen tot speciale evenementen, 25 procent van het geld dat Valve daarmee binnenkrijgt gaat naar de prijzenpot.