Mid Laners, slayers en begeleiders

Ajax, FC Schalke 04, Valencia, Besiktas, Paris Saint-Germain. Wat is de overeenkomst tussen deze namen? Het zijn alle vijf voetbalclubs, inderdaad. Belangrijker is echter dat het vijf voetbalclubs zijn die zich inmiddels hebben gemengd in de wereld van e-sport. Dat doen ze voornamelijk via FIFA, en voor de meeste voetbalclubs is het daar tot nu toe bij gebleven. Er is echter ook een directer bruggetje tussen de 'traditionele sportclubs' en de wereld van e-sport. Zo hebben Schalke LoL en PSG bijvoorbeeld League of Legends-teams die het opnemen tegen 'normale' e-sportteams. Daarmee vormen teams als die van Schalke en PSG voorlopig vooral een uitzondering, want in niet-sportgerelateerde games zijn het de grote e-sportorganisaties die met de scepter zwaaien.

Nog een lijstje: Fnatic, Evil Geniuses, Virtus Pro, OpTic Gaming, Faze Clan. Waar voor de een het rijtje uit de eerste alinea bekender voorkomt, zijn er inmiddels ook genoeg lezers die dit tweede rijtje teams beter kennen. Zo veel verschillen beide soorten organisaties dan ook niet van elkaar. Ze zijn wereldwijd bekend, verkopen voor duizenden of miljoenen aan merchandising, en de spelers die voor de clubs spelen zijn sterren in de ogen van het publiek dat - online of in stadions - naar de wedstrijden kijkt.

Het League of Legends-team van voetbalclub Paris Saint-Germain.

Toch is er ook een belangrijk verschil. In het voetbal draait het om clubs. Een club kwalificeert zich voor een toernooi, waarna hij eraan mag deelnemen. Mocht een speler naar een andere club gaan, dan zal hij de wedstrijden spelen waar zijn nieuwe club aan mee mag doen. Klinkt heel logisch, maar in sommige e-sports gaat dat anders. Een roster dat zich heeft gekwalificeerd voor het DotA2-toernooi The International mag alleen in die samenstelling aantreden, maar onder welke vlag maakt niet uit. Zo kan het gebeuren dat hele teams kort voor dat toernooi nog van club wisselen en ineens onder een andere naam meedoen. Hetzelfde gebeurt bij StarCraft 2. Een geplaatste speler kan plots lid worden van een e-sportorganisatie en dan dus onder die vlag deelnemen.

Dat levert meteen een aardige tweedeling op, die ook wel weer zichtbaar is in de normale sportwereld. Volgers kunnen namelijk fan zijn van zowel een speler als van een team. Verhuist Cristiano Ronaldo van club, dan verhuist een aantal van zijn fans figuurlijk met hem mee. Er zijn echter misschien wel meer fans van Real Madrid die het vooral om de club gaat en niet om het individu. Zij blijven fan, ongeacht wie er voor de club spelen. In e-sport zijn beide typen volgers terug te vinden. Uit welk land een organisatie of team komt speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Zit je in Oost-Europa in een stadion, dan wordt Virtus Pro luidkeels ondersteund. In de Verenigde Staten gaat OpTic Gaming er in diverse e-sporten vandoor met de populariteitsprijs, en in Denemarken is 'hometeam' Astralis uiteraard belangrijk.

Lifetime Achievement Award

Toch zijn er, zeker in het verleden, ook spelers te vinden die in hun eentje een compleet team zouden ontstijgen. Neem Jonathan 'Fatal1ty' Wendel. Rond de eeuwwisseling begon deze Amerikaan met professioneel gamen en sindsdien won hij twaalf wereldtitels in verschillende e-sporten, waaronder Quake III Arena en Unreal Tournament 2003. Zijn successen leverden hem een lifetime achievement award op en hij werd in 2010 opgenomen in de Video Game Hall of Fame, waar ook Billy Mitchell en Dennis Fong in zijn terug te vinden. Er is discussie mogelijk over de vraag hoe representatief die Hall of Fame is. De lijst kent geen Koreaanse spelers, terwijl Lim 'Boxer' Yo Hwan, Lee 'Faker' Sang-hyeoken en Jang 'Moon' Jae-Ho met hun carrières in League of Legends, StarCraft en WarCraft III bij de allergrootste e-sporters aller tijden horen, net als de Nederlander Manuel 'Grubby' Schenkhuizen.