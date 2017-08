Olympisch comité van Jordanië opent een e-sportscentrum

Het Olympisch comité van Jordanië heeft een centrum geopend dat geheel is gewijd aan e-sports. Gelet op de mogelijke introductie van e-sports op de Olympische Spelen in 2024, wordt ook een speciaal tijdelijk comité opgericht om de e-sportssector in Jordanië te ondersteunen.

Het nationale Olympisch comité hoopt dat het centrum een bijdrage levert aan de groei van de sector. Amer Barqawi was onder anderen bij de opening van het centrum aanwezig; hij is een bekende Dota 2-speler van Team Liquid en won met zijn team onlangs meer dan 9 miljoen euro bij het Dota 2-toernooi The International. In eerste instantie is het centrum bedoeld om een plek te bieden aan Jordaanse gevestigde e-sportsspelers en -teams om te oefenen voor het e-sportsevenement Asian Indoor en Martial Arts Games. Daar strijden nationale teams tegen elkaar in games als Dota 2, Hearthstone en Starcraft 2.

De oprichting van het centrum hangt deels samen met de mogelijkheid dat e-sports een onderdeel wordt van de Olympische Spelen. Onlangs heeft de voorzitter van het International Olympic Committee gezegd dat de organisatie overweegt om niet-gewelddadige sportgames als e-sport toe te laten tot de Olympische Spelen. Een onderdirecteur van het bidteam van Parijs, dat de Olympsiche Spelen in 2024 organiseert, heeft eerder ook al zijn interesse in e-sports als medaillesport uitgesproken. E-sports worden in 2018 en 2022 al een onderdeel van de Aziatische variant van de Olympische Spelen: de Asian Games.

