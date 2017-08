E-sports worden wellicht onderdeel van Olympische Spelen in Parijs in 2024

Er bestaat een kans dat e-sports deel zullen uitmaken van de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Een onderdirecteur van het bidteam van Parijs, Tony Estanguet, heeft gezegd dat hij gesprekken gaat voeren met e-sportsvertegenwoordigers en het International Olympic Committee.

Op dit moment is er nog geen sprake van concrete plannen om e-sports aan het programma van de Olympische Spelen in Parijs toe te voegen, maar Estanguet vindt dat Parijs het op minst moet overwegen. "We moeten ernaar kijken, omdat we niet kunnen zeggen: dit zijn wij niet, het gaat niet over de Olympische Spelen. Jongeren zijn erin geïnteresseerd, dus laten we ernaar kijken en zien of we bruggen kunnen slaan. Ik wil niet vanaf het begin al meteen nee zeggen", aldus Estanguet, die zijn uitspraken deed tegenover persbureau AP.

Uiteindelijk is de beslissing om e-sports daadwerkelijk op te nemen in het programma van de Olympische Spelen, aan het IOC . De voorzitter van deze commissie, Thomas Bach, gaf in april nog aan bedenkingen te hebben bij het idee van e-sports als onderdeel van de Spelen. "We zijn er nog niet honderd procent zeker van dat e-sports als sport moeten worden gezien, gelet op de fysieke activiteit en wat nodig is om ze als sport te beschouwen", zei Bach. Hij wees daarbij vooral op het gebrek aan een overkoepelende organisatie en structuur bij e-sports. Die zijn volgens Bach nodig om te garanderen dat de regels en waarden van de Olympische Spelen worden gerespecteerd en gehandhaafd.

E-sports worden wel al een onderdeel van de Aziatische variant van de Olympische Spelen: de Asian Games. In 2018 en 2022 worden e-sports opgenomen in het programma. Welke games deel zullen uitmaken van het e-sportsprogramma is nog niet bekend.

In juli werd duidelijk dat Parijs de bid heeft gewonnen om in 2024 de Olympische Zomerspelen te organiseren. Los Angeles mag het sportevenement in 2028 organiseren. Op 13 september wordt de toewijzing van de Spelen aan Parijs en Los Angeles officieel goedgekeurd in een vergadering van het IOC.