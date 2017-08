Youfone wijzigt naam databundel in 'Onbeperkt MB FUP' na berisping

Youfone heeft de naam van zijn Onbeperkt MB-bundel gewijzigd in Onbeperkt MB FUP. Dat heeft de virtuele provider gedaan na een uitspraak van de Reclame Code Commissie, die oordeelde dat de oorspronkelijke naam misleidend was.

Uit het oordeel van de RCC blijkt dat VodafoneZiggo bezwaar maakte tegen de manier waarop Youfone op zijn website communiceerde over de databundel. Met de bundel biedt Youfone onbeperkt data aan, maar als klanten meer dan 15GB in een maand verbruiken, wordt de snelheid verlaagd naar 64kbit/s. De RCC oordeelt dat de klant bij deze snelheid geen normaal internetgebruik meer kan ervaren. Ook zegt de commissie dat Youfone in de beschrijving zelf over een bundelgrootte van 15GB spreekt, wat aangeeft dat de bundel beperkt is.

Alleen bij de laatste stap van het keuzeproces bij de aankoop werden klanten geïnformeerd over de fair use policy en snelheidsverlaging nadat 15GB is verbruikt. Youfone stelde dat de limiet in de praktijk geen beperking is, omdat het gemiddelde dataverbruik in Nederland 1 à 2GB per maand zou zijn. De commissie vond dat geen overtuigend argument. Youfone kon ook niet zeggen wat het daadwerkelijke verbruik is van mensen met een 'onbeperkt'-abonnement bij Youfone zelf of bij andere providers.

Naar aanleiding van de uitspraak van de RCC, die geldt als een aanbeveling, heeft Youfone de communicatie rondom zijn 'onbeperkt'-abonnementen aangepast. Zo spreekt de provider nu over 'Onbeperkt MB FUP' en wordt al op de overzichtspagina van de abonnementen duidelijk dat er beperkingen zijn, voordat een klant begint met zijn bestelproces.