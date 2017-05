Door Arnoud Wokke, dinsdag 2 mei 2017 16:22, 74 reacties • Feedback

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat uitingen van T-Mobile rond het Go Unlimited-abonnement niet misleidend zijn. Een tweaker had beroep aangetekend toen hij ongelijk kreeg bij de Reclame Code Commissie.

Nu zijn beroep ook is afgewezen, is er geen mogelijkheid meer om de beslissing verder aan te vechten, behalve bij een rechtbank. In de uitspraak, die Tweakers onder ogen heeft gehad, staat dat het College van Beroep meent dat T-Mobile 'geen onjuiste verwachtingen schept' en dat 'de consument datgene krijgt wat hij op grond van de uiting mag verwachten'.

Tweaker freeewillie spande de zaak aan bij de Reclame Code Commissie en later bij het College van Beroep, omdat hij vindt dat het abonnement van T-Mobile niet helemaal onbeperkt is en daarom ook niet zo genoemd zou mogen worden.

Hoewel de tweaker de zaak verloren heeft, heeft T-Mobile al wel de naam van het abonnement deze week aangepast. Het zestig dagen per jaar onbeperkt roamen is eruit en dus heet het abonnement nu Unlimited NL & 10GB EU.