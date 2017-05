Door Arnoud Wokke, maandag 1 mei 2017 09:14, 17 reacties • Feedback

Klanten die vanaf maandag het 'onbeperkt'-abonnement Go Unlimited afsluiten, krijgen in plaats van zestig dagen onbeperkt roamen en 10GB per maand vanaf nu alleen 10GB per maand bij het abonnement. Het abo heet niet langer Go Unlimited NL&EU.

In plaats daarvan noemt T-Mobile het abonnement Unlimited NL + 10GB EU. Volgens de provider is de ingreep nodig om in lijn te komen met de Europese regels die vanaf juni gaan gelden bij het afschaffen van roamingkosten en om de prijs voor het abonnement laag te houden. "Gebaseerd op drie maanden feedback, is het duidelijk geworden dat 98 procent van de consumenten Go Unlimited hoofdzakelijk aanschaft voor gebruik binnen Nederland. Ook blijkt uit deze data dat 10GB voor dataroaming voor deze klanten meer dan voldoende is als hierdoor de prijs van Go Unlimited laag wordt gehouden", aldus de provider.

Vanaf juni mogen providers geen extra kosten meer rekenen voor het gebruik van belminuten, sms'jes en mobiel internet in EU-landen. Er zijn wel regels om te voorkomen dat klanten buiten het eigen land abonnementen kunnen afsluiten en de hele tijd roamen in eigen land.

Voor bestaande klanten verandert er vooralsnog niets, maar de wijziging gaat wel in voor klanten die het abonnement vanaf maandag afsluiten. De provider zegt dat Go Unlimited het snelst verkopende abonnement tot nu toe is binnen het assortiment van T-Mobile. In drie maanden hebben 100.000 mensen het onbeperkt-abonnement afgesloten. T-Mobile presenteerde het abonnement in januari en de provider bereikte de mijlpaal begin april.