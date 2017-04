Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 19:19, 17 reacties • Feedback

KPN meldt klanten vrijdag dat hun abonnement voor onbeperkt mobiel internet per 1 juni overgaat in een abonnement met een databundel van 10GB. Deze bundel is dan geldig in de gehele EU. Klanten klagen over de wijziging.

KPN heeft klanten per sms ingelicht over de wijziging. Het gaat om oudere abonnementen voor onbeperkt mobiel internet, zoals Surf&Mail Totaal en Extra Snel, die het bedrijf omzet naar 10GB-bundels. Vanaf 1 juni hebben de klanten automatisch een abonnement waarbij internet, bellen en sms'en in Nederland de rest van Europa vanuit één bundel gaat. Het bedrijf meldt klanten dat ze zonder kosten op kunnen zeggen door de wijziging.

Een woordvoerder van KPN bevestigt de berichten tegenover Tweakers: "Het klopt dat oude abonnementen uitgefaseerd worden, dat proces is al langer aan de gang. In dit geval gaat het om enkele duizenden klanten." Volgens KPN is er sprake van een goed aanbod.

Onder andere op Gathering of Tweakers klagen gebruikers over de aanpassing. Sommigen zijn in 2009 en 2010 ingegaan op het aanbod van KPN voor 'een leven lang korting op internet op je mobiel' in combinatie met onbeperkt mobiel internet. "KPN heeft zélf die actie ooit bedacht en klanten binnengehaald met de letterlijke belofte 'je hele leven lang' onbeperkt internet voor 2,50 euro. Dan moet je ook bereid zijn om op de blaren te zitten", zegt user P.K. bijvoorbeeld.