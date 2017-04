Door Sander van Voorst, vrijdag 28 april 2017 20:01, 19 reacties • Feedback

WikiLeaks heeft opnieuw CIA-bestanden uit de Vault 7-collectie gepubliceerd. De huidige dump omvat onder meer de broncode en handleiding van de zogenaamde Scribbles-tool, waarmee Office-documenten van een watermerk voorzien kunnen worden.

Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om documenten te volgen en na te gaan of zij oorspronkelijk uit de eigen organisatie afkomstig zijn. Volgens WikiLeaks voorziet de tool documenten van een 'web beacon'. Uit de handleiding blijkt dat een aangepast document bij het openen verbinding maakt met een server, waardoor de eigenaar in staat is om het document te 'volgen'. Door ook de broncode te publiceren, hoopt WikiLeaks dat onderzoekers meer over de werking van Scribbles uitvinden.

Uit de handleiding blijkt verder dat de software werkt met Office 2013 en met documenten van Office 97 tot en met 2016. Scribbles kan worden gebruikt om de documenten offline van een watermerk te voorzien, zo nodig in grote hoeveelheden. De handleiding toont een waarschuwing om de Scribbles-bestanden niet op de pc van een doelwit achter te laten of ze anderszins in de handen van 'een tegenstander' te laten vallen.

Een tweede waarschuwing aan het einde van de handleiding vermeldt dat de bestanden alleen werken met Microsoft Office. Als een doelwit de bestanden met een ander programma zoals OpenOffice of LibreOffice opent, dan 'bestaat de mogelijkheid dat het watermerk en de corresponderende afbeeldingen en url's zichtbaar worden'. Bovendien zou 'Protected Mode' ervoor zorgen dat het document geen verbinding kan maken, totdat het doelwit aangeeft het document te willen bewerken.

WikiLeaks publiceert al langer wekelijks documenten uit de Vault 7-dump. Vorige week publiceerde de organisatie de handleiding voor de zogenaamde Weeping Angel-tool, waarmee bepaalde Samsung-smart-tv's door middel van fysieke toegang als afluisterapparatuur zijn in te zetten.

De aan te passen Scribbles-parameters