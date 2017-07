WikiLeaks publiceert over CIA-tools die zich op Mac, Linux en FreeBSD richten

WikiLeaks heeft als onderdeel van zijn Vault 7-publicatiereeks documenten vrijgegeven die beschrijven hoe tools die gericht zijn op OS X, enkele Linux-distributies, Solaris en FreeBSD te gebruiken zijn. Het gaat om oude versies van de software.

De documenten hebben volgens WikiLeaks betrekking op project Imperial van de CIA. Het gaat om handleidingen voor drie exploits, waarvan "Achilles" en "SeaPea" zich op OS X Snow Leopard en Lion richten. Achilles maakt het mogelijk code in dmg-bestanden op de Mac te injecteren, zodat gebruikers een uitvoerbaar bestand openen zonder te weten dat ze eveneen een trojan draaien.

Na installatie verwijdert Achilles de code weer. De SeaPea-exploit betreft een rootkit voor OS X die CIA-medewerkers de mogelijkheid geeft tools te draaien en bestanden, mappen, processen en socketconnecties te verbergen. Niet duidelijk is of Apple patches heeft toegepast die voorkomen dat de exploits nog werken, maar gezien de ouderdom is die kans aanwezig.

Een derde handleiding gaat over Aeris, vernoemd naar een Final Fantasy-karakter. Dit is volgens de CIA een geautomatiseerde in C geschreven implant die een aantal op posix gebaseerde systemen ondersteunt, zoals Debian 7, RHEL 6, CentOS 5.3 en 5.7, Solaris 11 en FreeBSD 8. Opnieuw gaat het dus om wat oudere versies van de software. De implant ondersteunt onder andere extractie van bestanden en met tls versleutelde communicatie, waarmee een command & control-structuur is op te bouwen, vergelijkbaar met Windows-implants.