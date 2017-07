Vakantiegangers klagen over traag mobiel internet T-Mobile

Vakantiegangers met een T-Mobile-abonnement ervaren trage verbindingen bij mobiel internet in diverse Europese landen. T-Mobile erkent veel klachten binnen te krijgen en claimt al dagen naar een oplossing te zoeken.

Op het forum van T-Mobile komen klachten over traag of niet werkend mobiel internet onder andere van vakantiegangers uit Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland, België en Spanje. De eerste meldingen dateren al van afgelopen weekend.

"In mei 2017 werkte 4g super in de Elzas. Ik kon gewoon tv kijken via de NPO-app. Nu in juli 2017 is de verbinding zo slecht dat ik amper e-mails kan ophalen", claimt user 'Journalist' bijvoorbeeld. Bij geen van de drie providers Orange, SFR en Bouygues kwam hij boven de 0,74Mbit/s uit bij een speedtest.

"Hoe kan dit? Traag internet met je T-Mobile-sim in Italië? Getest met een Italiaanse sim op hetzelfde netwerk, dan veel hogere snelheden", stelt user 'stoerebink". Medewerkers van T-Mobile erkennen tegenover klanten dat ze verschillende klachten uit het buitenland ontvangen over traag internet: "We zijn nu hard bezig om dit op te lossen." De medewerkers vragen onder andere verbinding te maken met meerdere buitenlandse aanbieders en speedtesten te draaien.

Hoewel T-Mobile het euvel al sinds zeker maandag onderzoekt, blijven donderdag klachten binnenkomen. Ook op Gathering of Tweakers en Droidapp zijn signalen over traag internet in het buitenland binnengekomen. User Sorcerer8472 verwijst op GoT naar een bericht op Android Authority over O2. Die Britse aanbieder erkent verbindingen af te knijpen 'om de dienstverlening van klanten die in de EU roamen te beschermen'. Door het verdwijnen van de roamingkosten zou er niet voldoende capaciteit zijn om aan het dataverbruik van klanten te voldoen. Door het throttlen zouden providers ook minder hoeven af te dragen aan buitenlandse telecomaanbieders, suggereert Android Authority.