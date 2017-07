Apple haalt de iPod nano en iPod shuffle van zijn site

Apple heeft de iPod nano en de iPod shuffle van zijn site gehaald: de productpagina's zijn weg en de iPods zijn niet meer in de online winkel Apple te bestellen. Alle iPod-pagina's verwijzen nu door naar die van de iPod touch, die nu in twee varianten te krijgen is.

In de Google-cache is te zien dat de iPod-pagina op Apple.nl tot voor kort nog de nano-, shuffle- en touch-versies van de muziekspeler vermeldde. Inmiddels is er alleen nog de pagina die geheel is gewijd aan de iPod touch. De wijziging is wereldwijd doorgevoerd. De iPod touch komt nu alleen nog maar in versies met 32GB en 128GB. De prijzen zijn respectievelijk 229 en 339 euro. Voorheen waren voor die prijzen de 16GB- en 64GB-versies te krijgen.

Tegenover Business Insider bevestig Apple dat de shuffle en nano geschrapt zijn uit de iPod-lijn. De laatste update van de iPod nano dateert van oktober 2012 en de iPod shuffle werd in september 2010 voor het laatst bijgewerkt, zo haalt Mac Rumours aan. Wel kwamen de spelers in 2015 in nieuwe kleuren beschikbaar.

De verkoop van de muziekspeler is al lang over zijn piek. In 2008 verkocht Apple nog 54,8 miljoen iPods, in 2014 was dat gedaald tot 14,3 miljoen, waarvan in het laatste kwartaal 2,6 miljoen. Sindsdien rapporteert het bedrijf geen afzonderlijke verkoopcijfers voor de speler meer, maar schaart deze onder de 'overig'-categorie.