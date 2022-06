Apple had rond 2010 plannen voor iPhone nano

Apple overwoog rond 2010 een iPhone nano te maken. Dat blijkt uit e-mails van Steve Jobs die openbaar zijn gemaakt in de rechtszaak tussen Apple en Epic. Veel details over de iPhone nano bevat het document niet.

De verwijzing naar de iPhone nano werd ontdekt door The Verge in de documenten uit de rechtszaak tussen Epic en Apple. De twee bedrijven zijn verwikkeld in een juridische strijd over de commissie in de Apple Store. In deze rechtszaak komen allemaal vertrouwelijke documenten naar boven, waaronder deze e-mail van Steve Jobs.

De e-mail is een agenda voor een vergadering in oktober 2010 waarin de strategie van het bedrijf werd besproken. Bij een van de agendapunten is sprake van het 'iPhone nano plan'. Volgens de agenda zou er gesproken zijn over de kosten van dit plan en stond het laten zien van een model en/of renders op het programma. Meer details zijn niet bekend, maar de iPhone nano kwam er in elk geval niet.

De iPod heeft wel jarenlang een nano-versie gehad. Tussen 2005 en 2012 kwamen er zeven generaties iPod nano op de markt. De verkoop van het nano-model werd in 2017 stopgezet.